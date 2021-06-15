Боец ММА объявлен в федеральный розыск после драки в Дагестане по подозрению в причинении вреда

Ислам Вагабов во время боя. Фото: официальный инстаграм Hardcore Fighting

В ГУ МВД России по Дагестану сообщили, что следователи задержали одного из подозреваемых в избиении мужчины в Махачкале, второго объявили в федеральный розыск. По некоторым данным, ищут бойца ММА Ислама Вагабова. Он причинил средний вред здоровью человека.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала видео жестокой драки в Махачкале. Видно, что некоего мужчину приводят к машине, откуда вышла девушка. После короткого разговора один из "провожатых" - высокий накаченный мужчина - начинает бить свою жертву в живот, грудь и лицо.

Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина был в тяжелом состоянии. Его отправили в больницу, одного участника драки задержали, второй скрылся. В социальных сетях распространили информацию, что пострадавший впал в кому или вовсе умер. Но в МВД эту информацию не подтвердили.

- Пострадавший жив, находится на лечении, - сказано в сообщении ведомства.

Также есть предположения, что жертва конфликта - племянник бывшего главы Дагестана Мухи Алиева.