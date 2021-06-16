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Происшествия16 июня 2021 16:54

В Михайловске из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка

Сейчас за жизнь девочки борются медики
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел в Михайловске, сегодня, 16 июня. По предварительной информации, с высоты 4-го этажа многоквартирного дома выпала полуторагодовалая девочка.

К счастью, ребенок остался жив. Правда. Малышка получила множество травм.

Сейчас за жизнь девочки борются медики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Изобильненском округе трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер. Выяснилось, что ребенок залез на подоконник открытого окна, где отперевшись на москитную сетку, выпал из окна 3-его этажа на бетонную дорожку.