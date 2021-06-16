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Происшествия16 июня 2021 17:35

В Михайловске следователи начали проверку по факту падения из окна многоэтажки малышки

Сейчас за жизнь девочки борются врачи районного медучреждения
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Следственный комитет по Ставропольскому краю проводит проверку по факту падения из окна ребенка. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел вечером 15 июня.

В этот день с 4 этажа одной из квартир в Михайловске выпала девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Выяснилось, что в момент происшествия в квартире были бабушка и дядя малышки.

С полученными травмами ребенка доставили в больницу. Сейчас за жизнь девочки борются врачи районного медучреждения.

Следователи опрашивают соседей, родственников этой семьи.

- По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в региональном ведомстве.