Мэр Невинномысска Михаил Миненков стал самым цитируемым в мае благодаря Илону Маску

В мае 2021 году самым цитируемым мэром Ставропольского края стал глава Невинномысска Михаил Миненков. Он улучшил этот показатель на 19,6% по сравнению с апрелем этого года. Раньше первую строчку рейтинга всегда держал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

По мнению политологов, Миненков грамотно развернул инфоповод со строительством завода Илона Маска в Невинномысске. Он сыграл по всем законам медиа и пустил информационную волну, которую подхватили СМИ. Сразу после этого общественность и инвесторы обратили внимание на промышленные силы города и разворачивающиеся проекты.

Такие данные дало аналитическое агентство "Рейтинг. Победа26".

Ранее "КП-Северный Кавказ" рассказывала о письме Миненкова к Илону Маску, а также приложила фото документа на английском языке.

- У нас максимальные налоговые льготы, идеальная логистика, а также креативный пиар Tesla в моем аккаунте в Instagram. Рассчитываю на сотрудничество с Вами! Как тебе такое, Илон Маск? - заявил Миненков.