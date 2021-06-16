На ремонт 8,5 км дорог Михайловска по нацпроекту выделили 167 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщило, что в 2021 году в Михайловске отремонтируют больше 8,5 км дорог за 167 млн рублей. Работы пройдут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Дорожное полотно обновляют по четырём улицам – Войкова, Гражданской, Никонова и Октябрьской. Ремонт объектов нацпроекта выполнен уже более чем наполовину, - заявили в ведомстве.

Отметим, что ремонт дорог в регионе всегда проходит комплексно: меняют не только асфальтовое покрытие, но бордюрный камень, светофоры, остановки, ограждения и т.д. Главная задача нацпроекта - подвести минимум 80% дорог в России под федеральные нормативы качества.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагичном случае в Михайловске: с окна многоэтажного дома выпала годовалая девочка, сейчас ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Окно было на высоте 4 этажа.