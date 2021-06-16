В Кабардино-Балкарии могут ужесточить коронавирусные ограничения

В республиканском отделе Роспотребнадзора предложили перечень дополнительных коронавирусных ограничений. По словам представителей ведомства, это необходимо на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

В список ограничений вошли следующие пункты:

- запрет на работу детских игровых площадок в ТЦ;

- перевод граждан старше 65 лет на дистанционный формат работы;

- запрет на массовые мероприятия;

В ведомстве дали несколько рекомендаций, в частности для работодателей. Желательно перевести минимум 30% работников на удаленный формат. Власти Кабардино-Балкарии будут ориентироваться на решение главного врача и только после его вердикта решит, нужны ли карантинные меры в республике.

- Массовые мероприятия, которые были запланированы, предлагается до 1 июля точно снять, а дальше уже будем смотреть по ситуации, - заявил глава КБР Казбек Коков.

Напомним, на 16 июня в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 24 тыс. 541 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 14 - за последние сутки. Выздоровели 23 тыс. 800 человек, 479 умерли.