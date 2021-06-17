В Невинномысске открывают филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа

В промышленном центре края станут обучать медиков. Фото: администрация Невинномысска

В мэрии Невинномысска сообщили, что в скором времени на месте бывшей школы №19 появится филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа. Сейчас там проходит ремонт: обновляют внутреннюю отделку, переделывают помещения под специфику колледжа.

- Мы прорабатывали это вопрос и по многочисленным просьбам жителей Невинномысска выбрали именно медицинский колледж. Теперь нашим детям не нужно будет уезжать в другой город, чтобы получить качественное медицинское образование! - заявил градоначальник Михаил Миненков.

В учреждении студенты смогут выучиться по специальностям сестринское дело, лечебное дело и фармация. Обучение будет проходит в тесной связи с постоянной практикой.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мэр Невинномысска Миненков возглавил топ градоначальников Ставрополья по цитируемости в СМИ. По словам политологов, в этом ему сильно помог Илон Маск. Как - читайте в материале редакции.