На Ставрополье к концу 2021 года появятся 2 тысячи новых рабочих мест

На Первом Северо-Кавказском энергетическом форуме заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков заявил, что к концу этого года в регионе создадут 2 тысячи новых рабочих мест.

Уже сегодня на Ставрополье строят несколько электростанций: солнечную, водную и ветреную. На этапе строительства уже требуются больше тысячи рабочих, а для обслуживания станций потребуются 120 сотрудников.

- В ближайшие годы инвесторы планируют разместить в Ставропольском крае ещё порядка 7 объектов возобновляемой энергетики. В частности, уже получено разрешение на строительство Берестовской ВЭС в Петровском округе. Поэтому мы рассчитываем, что до конца 2024 года будет создано ещё около 800 рабочих мест на стадии строительства и порядка 100 рабочих мест обслуживающего персонала, - заявил Василий Глушаков.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о создании сотни рабочих мест в промышленной зоне Невинномысска.