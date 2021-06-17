В главном аэропорту Грозного ввели обязательный масочный режим из-за вспышки COVID-19

В пресс-службе Аэропорта Грозного сообщили, что на территории аэропорта теперь действует обязательный масочный режим. Его пришлось вернуть из-за роста числа заболевших в Северо-Кавказском федеральном округе.

- В связи с сохраняющимися высокими рисками распространения коронавирусной инфекции по решению Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике на всей территории аэровокзального комплекса обязательно ношение масок. Данное правило распространяется на всех пассажиров, а также сотрудников и посетителей аэропорта, - сказано в сообщении.

Также сотрудники аэропорта указали, что соблюдение социальной дистанции должно строго соблюдаться, как и масочный режим. Напомним, в Чечне обязательное ношение маски было отменено с февраля 2021 года.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава республики Рамзан Кадыров призвал население к сознательности и актуализировал вопрос массовой вакцинации. Если этого не сделать, то придется говорить о жестких ограничительных мерах.