В Кабардино-Балкарии с 19 июня вводят новые коронавирусные ограничения

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении коронавирусных ограничений с 19 июня 2021 года. Теперь в республике запрещены массовые мероприятия с более чем 50 участниками.

- Указанное ограничение в части предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов, - говорится в документе.

Напомним, на сегодняшний день в КБР больше 24,5 тысячи зараженных, в том числе 16 - за последние сутки. Выздоровели 23 813 человек, скончался 481.

Ранее "КП-Северный Кавказ" давала полный список возможных ковид-ограничений, которые могут ввести в КБР в ближайшее время. А между тем, в Дагестане целое село закрыли на жесткий карантин, потому что почти 60 человек местных жителей заразились коронавирусом за сутки.

Глава Дагестана выпустил срочное видео-обращение к населению по этому вопросу. Видео можно посмотреть в материалах редакции. Также "Комсомолка" рассказал, введут ли коронавирусные ограничения в Ставропольском крае.