Будут ли ограничения по коронавирусу в Ставропольском крае

Ситуация в регионе пока спокойная Фото: Михаил ПАТЛИС

В ряде регионов России, в том числе - в республиках Северного Кавказа, отмечается рост заболеваемости коронавирусом. На этом фоне главы субъектов предупреждают, что в случае ухудшения ситуации им придется возвращать ограничительные меры. Будут ли вводить ужесточения из-за коронавируса в Ставропольском крае - в материале "КП-Ставрополь".

Прямых заявлений о введении ограничений никто не давал. Ситуация с коронавирусом на Ставрополье, согласно статистике Роспотребнадзора, более-менее стабильная. Определяющий критерий, по которому судят об общей картине с болезнью, — Rt, или коэффициент распространения Covid-19 — в регионе держится на уровне тенденции. Сейчас норма — в районе одного. В Ставропольском крае показатель колеблется от 0,6 до 1,6. В последний раз суточный прирост больных в крае был выше ста только 26 апреля.

Решение о вводе ограничительных мер в регионе будет принимать местная власть. Однако пока предпосылок для ужесточения нет.

По состоянию на 17 июня 2021 года зарегистрированы 55848 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53036 пациентов, скончались - 1600. Больше всего инфицированных выявили в Ставрополе - 10492. Следом идут Буденновский район (2985) и Пятигорск (2883).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация или локдаун: глава Дагестана Сергей Меликов предупредил население о жестких мерах

В республике поднялась новая волна коронавируса - село Урахи закрыли на карантин как очаг распространения [подробности]

В Кабардино-Балкарии могут ужесточить коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор представил перечень новых мер, которые могут остановить распространение болезни [подробности]