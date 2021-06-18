25-летнюю жительницу Минеральных Вод отправили на принудительное лечение за поддержку ИГ *

25-летнюю жительницу Минеральных Вод признали невменяемой из-за того, что она хотела вступить в террористическую организацию *. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по России.

Так, летом 2020 года силовики выявили аудиозапись, сделанную Столяровой, во время которой она признается в симпатиях к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» *. Девушка говорит о намерении вступить в ряды террористов.

Против нее возбудили уголовное дело. После чего медики провели психиатрическую экспертизу.

Она показала, что девушка не отвечает за свои действия.

В итоге молодой ставропольчанке назначили принудительную меру медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники «Исламского государства»*.

Так, в апреле 2021 года силовики предотвратили две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ*.

Правоохранители задержали жителя Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ*. Позже выяснилось, что этот злоумышленник готовил теракт «на объектах транспортной инфраструктуры края с использованием самодельного зажигательного устройства».

Силовикам удалось задержать и второго подозреваемого. Им оказался мигрант из Средней Азии, который приехал в наш краевой центр специально для подготовки теракта.

* Террористическая организация, запрещена в России