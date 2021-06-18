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Здоровье18 июня 2021 23:15

Дагестан постепенно возвращается к карантинным ограничениям из-за COVID-19

Эпидемиологическая обстановка ухудшается не только в республике, но во всем СКФО
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Дагестане с 18 июня ввели дополнительные ограничения из-за распространения болезни.

- Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, с 21 июня текущего года на 14 дней, кроме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. С 18 июня текущего года - запретить работу организаций общественного питания с 23.00 до 06.00, - сказано в сообщении.

Также власти закрыли фуд-корты в ТЦ, кальянных, ночных клубах, детских центрах. Разрешение на работу получат только кафе с открытыми верандами на свежем воздухе, где можно будет соблюсти социальную дистанцию.

В гостиницы смогут заселиться только те, кто вакцинировался. Конечно, нужно соблюдать масочный режим.

Ранее ограничения ввели и в Кабардино-Балкарии.