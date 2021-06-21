Экс-главу Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова осудят за мошенничество

Пахрутдин Залибеков. Фото: пресс-служба администрации Советского района Махачкалы

В СУ СК России по Дагестану рассказали, что дело бывшего главы администрации Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова передали в суд с достаточным количеством доказательств.

Его и еще нескольких человек обвиняют в мошенничестве. Сам Залибеков, а также его родной брат, заместитель Имам Карачаев и директор спортивной школы олимпийского резерва Лукман Жабраилов украли больше миллиона рублей у республики.

Действовали они сообща: директор школы в 2011-2015 годах назначил братьев Залибековых и Карачаева тренерами по вольной борьбе. В то время они уже были трудоустроены по трудовому законодательству, но решили "хапануть" и зарплаты преподавателей олимпийского резерва.

Конечно, никто не работал. Так длилось несколько лет и в общей сложности они получили 1,3 миллиона рублей только с зарплат. А помимо этого они забрали больше 800 тысяч премий работников школы, которые выделило министерство спорта.

Теперь на имущество преступников наложен арест, а они ждут решения суда.