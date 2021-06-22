В Ставрополе в частном секторе 204 квартала появится пешеходная дорожка

Сейчас в микрорайонах Ставрополя идет ямочный ремонт внутриквартальных дорог, обустройство тротуаров. В надлежащее состояние уже привели участки по проезду Надежденский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

А на пересечении улиц Марчука и Серова впервые сделают пешеходную дорожку для жителей частного сектора.

Работы завершатся осенью.

Напомним, на улице Чехова, 83/1 и Серова, 480 оборудовали 2 воркаут-зоны. Также по просьбе жильцов дома № 480 по улице Серова администрация Ленинского района дополнительно установила еще несколько единиц спортивного оборудования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске досрочно открыли восстановленный путепровод на Гагарина. Работы завершились раньше срока, потому что городу остро требовался проезд. На все было потрачено 662 млн рублей.