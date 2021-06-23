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Общество23 июня 2021 12:44

Аграрии Ставрополья пошли в «облака»

В крае вдвое чаще, чем в прошлом году, стали применять облачные решения для бизнеса
Источник:kp.ru
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МТС рассказала, что особенно активно такие услуги применяют в агропроме, ритейле, производстве, строительстве. Чаще всего компании используют облачные ресурсы для переноса туда собственных систем учета, хранения данных, резервирования важной информации и размещения серверов телефонии.

Ставропольские предприятия, к примеру, размещают на виртуальных серверах МТС ИТ-инфраструктуру, и это позволяет им высвободить дополнительные площади в помещениях и направить их под другие нужды.

По отзывам клиентов, облачные решения МТС обошлись примерно в три-пять раз дешевле, чем закупка собственного ИТ-оборудования и его дальнейшее обслуживание.