Аграрии Ставрополья пошли в «облака»

МТС рассказала, что особенно активно такие услуги применяют в агропроме, ритейле, производстве, строительстве. Чаще всего компании используют облачные ресурсы для переноса туда собственных систем учета, хранения данных, резервирования важной информации и размещения серверов телефонии.

Ставропольские предприятия, к примеру, размещают на виртуальных серверах МТС ИТ-инфраструктуру, и это позволяет им высвободить дополнительные площади в помещениях и направить их под другие нужды.

По отзывам клиентов, облачные решения МТС обошлись примерно в три-пять раз дешевле, чем закупка собственного ИТ-оборудования и его дальнейшее обслуживание.