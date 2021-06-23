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Общество23 июня 2021 14:50

Санавиация транспортировала в Ставрополь двух пострадавших в ДТП на Кубани

Ставропольцы получили тяжелые травмы в аварии
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ставропольский вертолет санитарной авиации совершил два рейса в Армавир. Оттуда эвакуировали двух пострадавших в ДТП. Известно, что в аварии жители Ставрополья получили тяжелые травмы.

Первую помощь им оказали в ближайшем специализированном центре в Армавире. Но состояние пациентов требовало высокотехнологичной помощи, которую могли оказать в Ставрополе или в Краснодаре.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вертолет скорой помощи выполнил два экстренных полета из Георгиевска в краевые учреждения здравоохранения. Утром новорожденный с патологией легких был доставлен в краевой перинатальный центр № 1.

Вторым рейсом, уже вечером, доставили в Ставрополь тяжелого пациента, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. В воскресенье авиаборт впервые провел санитарную эвакуацию из Минеральных Вод.