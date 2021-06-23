Троллейбусный парк Ставрополя передали в собственность края

Троллейбусный парк Ставрополя теперь является краевым - государственное унитарное предприятие зарегистрировано и действует, продолжается оформление имущества. В планах - объединение с трамвайным парком Пятигорска, а затем создание новой структуры - «Горэлектротранса».

- В троллейбусном парке в связи со сменой руководства (теперь директором является Мераб Фахириди - Прим.) происходят положительные изменения: проводится массовое обновление терминалов в транспорте и электронных указателей, все остановки озвучиваются, ведется строгий контроль за технической исправностью транспортных средств, - сообщил сайту stav.kp.ru начальник службы движения парка.

Также в предприятии отметили рост прибыли по сравнению с 2018-2019 годами (в 2020 году из-за пандемии показатели были скромными).