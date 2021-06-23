В Ставрополе могут открыть новый троллейбусный маршрут

Троллейбусный парк Ставрополя отправил заявку на участие в федеральной программе «Безопасные качественные автомобильные дороги». Если российский Минтранс ее одобрит, то предприятие значительно обновится. В частности, появятся троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

- Такие троллейбусы позволят охватить микрорайон «Перспективный», можно будет открыть новый маршрут от Российского проспекта до центральной части города, а уже существующий маршрут №4 продлить по улице Пирогова до указанного проспекта, - уточнил сайту stav.kp.ru начальник службы движения парка.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что троллейбусный парк Ставрополя передали в собственность края, чтобы затем объединить с трамвайным парком Пятигорска.