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Происшествия23 июня 2021 18:14

Губернатор отменил режим ЧС в двух районах Ставропольского края

Необходимость в нем отпала
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров отменил приказ от 28 мая 2021 года о введении режима ЧС в двух районах Ставрополья. Об этом сказано в новом постановлении.

Майский указ объявлял на территории Георгиевского и Благодарненского городских округов режим чрезвычайной ситуации, связанный с ливнями и градом. В муниципалитетах из-за стихии пострадали частные дома и посевы. Град был размером с яйцо, писал сайт stav.kp.ru.

Сейчас районам ничего не угрожает, потому губернатор рекомендовал главам снимать режим ЧС.