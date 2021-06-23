Губернатор отменил режим ЧС в двух районах Ставропольского края

Губернатор Владимир Владимиров отменил приказ от 28 мая 2021 года о введении режима ЧС в двух районах Ставрополья. Об этом сказано в новом постановлении.

Майский указ объявлял на территории Георгиевского и Благодарненского городских округов режим чрезвычайной ситуации, связанный с ливнями и градом. В муниципалитетах из-за стихии пострадали частные дома и посевы. Град был размером с яйцо, писал сайт stav.kp.ru.

Сейчас районам ничего не угрожает, потому губернатор рекомендовал главам снимать режим ЧС.