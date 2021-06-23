В Карачаево-Черкессии отменили все выпускные из-за коронавируса

В региональном оперативном штабе КЧР сообщили, что выпускные балы запретили из-за распространения коронавируса. Но вручение аттестатов прошло очно, правда, в узком кругу: были только преподаватели и выпускники.

Также в ведомстве отметили, что выпускной можно будет провести позже, когда эпидемиологическая ситуация придет в норму. А пока что это невозможно. По данным оперштаба, в Карачаево-Черкесии на 23 июня зарегистрировано 20 тысяч 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 18 - за последние сутки. Выздоровели 20 тысяч 323 человека, 167 умерли.

Напомним, в Ставропольском крае аттестаты тоже вручат очно, но мероприятия пройдут на свежем воздухе. А единый выпускной бал пришлось отменить - слишком большой риск массового заражения.