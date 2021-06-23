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Общество23 июня 2021 18:46

Реконструкцию 48-летнего Поющего фонтана в Пятигорске почти завершили

Городские власти уже намечают план новых объектов благоустройства и просят местных жителей помочь в этом
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Мэр города-курорта Андрей Скрипник сообщил, что восстановление Поющего фонтана подходит к концу. Средства на ремонт взяли с курортных сборов. Власти решили продолжить благоустройство за счет курсбора и спросили у местных жителей, какие проблемные объекты есть в городе.

По словам пользователей соцсетей, нужно привести в порядок много фонтанов Пятигорска, например, "Деды". Большой комментарий оставила неравнодушная подписчица:

- Обратите, пожалуйста, внимание на лестницу, ведущую к площади Ленина, к Вечному огню! Раньше были скамейки, ведь пожилым людям тяжело подняться без отдыха. С коляской вообще не подняться. На площади мраморные плиты покосились. Зимой очень сколько, - написала она в инстаграме.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о завершении капитального ремонта путепровода в Невинномысске. На церемонии открытия присутствовала вся администрация и губернатор региона.