В Ставропольском крае 24 и 25 июня ожидается сильная жара +40°С

В жару окна следует занавешивать плотными шторами, в проемы дверей вешать смоченные водой простыни, лучше махровые, они дольше сохраняют влагу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье 24 и 25 июня 2021 года ожидается сильная жара +40°С. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Где в Ставропольском крае прогнозируют жару в 40 градусов Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Специалисты рекомендуют ставропольцам, выходя из дома в жару, не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики. Тело должно свободно дышать, для этого подходит одежда из натуральных тканей.

В жару окна следует занавешивать плотными шторами, в проемы дверей вешать смоченные водой простыни, лучше махровые, они дольше сохраняют влагу.

В жаркие дни при большой влажности желателен выход на открытый воздух до 10 - 11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев. И, конечно, же полностью исключить употребление алкоголя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров отменил приказ от 28 мая 2021 года о введении режима ЧС в двух районах Ставрополья. Об этом сказано в новом постановлении.

Майский указ объявлял на территории Георгиевского и Благодарненского городских округов режим чрезвычайной ситуации, связанный с ливнями и градом. В муниципалитетах из-за стихии пострадали частные дома и посевы. Град был размером с яйцо, писал сайт stav.kp.ru.