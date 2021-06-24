В минеральных Водах ремонт путепровода завершится к концу августа 2021 года

Путепровод через железную дорогу в Минводах. Фото: инстаграм Владимира Владимирова

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о ходе ремонтных работ путепровода через железную дорогу в Минеральных Водах. Сейчас капремонт завершен на 60%, через несколько месяцев его хотят сдать в эксплуатацию.

Объект включен в программу "Развитие транспортной системы". Здесь уже закончили гидроизоляцию и ремонт всех опор, а также частичную замену балок.

- Предполагается, что после завершения работ средняя интенсивность движения на этом участке дороги составит 5 тысяч автомобилей в час, - заявил Владимиров.

Правда пользователи соцсетей недоумевают: 60% работ растянулись по срокам на год, а оставшиеся 40% хотят завершить за два месяца - к концу августа. К тому же, качество ремонта уже вызвало ряд вопросов у местных жителей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о завершении ремонта путепровода по улице Гагарина в Невинномысске. Губернатор лично провел торжественную церемонию открытия.