Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов привился от COVID-19

В администрации Пятигорска сообщили, что градоначальник Дмитрий Ворошилов сделал прививку от коронавируса и поделился этим с жителями города-курорта. До этого он уже переболел инфекцией.

- Несмотря на наличие антител, принял решение о вакцинации. В Пятигорской поликлинике №1 прошел медицинский осмотр, а далее в прививочном кабинете медсестра ввела мне первый компонент препарата, - заявил Ворошилов.

Болел политик в ноябре 2020 года, а к концу того же месяца уже был на работе.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае заболели 100 человек. Таким образом число зараженных достигло 56427. За последние сутки скончались еще шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.