В Дагестане в реке Аксай утонули дедушка и внук, второго ребенка не нашли

В пресс-службе МВД России по Дагестану сообщили, что сегодня в диспетчерскую Хасавюртовского района поступила информация об оставленной мужской и детской одежде на берегу реки Аксай.

Полиция выехала на место, в нескольких километрах от села Новосельское. Одежду нашли, но самих людей рядом не было. Начали прочесывать реку в поисках тел.

- В результате поисковых мероприятий было обнаружено тело 66-летнего местного жителя и его 7-летнего внука, утонувших во время купания в реке. Ведутся поиски еще одного ребенка, который находился вместе с погибшими. На данный момент ребёнок не найден, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пропаже трехлетнего мальчика в Дагестане. Он исчез накануне Дня Победы и до сих пор не найден.