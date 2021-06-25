На Ставрополье закупили очередную партию лекарств для бесплатного лечения амбулаторных COVID- пациентов

На Ставрополье закупили очередную партию лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Наталия Звягинцева.

Лекарства, закупленные на средства федерального бюджета, предназначены для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжелой форме, а также для тех, кто проводит амбулаторное долечивание.

Это противовирусные препараты, антибиотики, гормоны и антикоагулянты. Последняя группа особенно востребована в период амбулаторного долечивания. Стоимость закупки составила 60 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 56535. За сутки диагноз выявили у 108 человек. За вчерашний день скончались еще 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1641. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.