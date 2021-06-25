На Ставрополье к 25 июня выявили районы, где больше всего заболевших COVID-19

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 56535. За сутки диагноз выявили у 108 человек. За вчерашний день скончались еще 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1641. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки больше всех заболевших выявили в краевом центре –30. В Георгиевском городском округе – 13, в Нефтекумском городском округе – 9. В Арзгирском, Кировском, Курском, Новоалександровском, Минераловодском, Петровском, Советском, Степновском, Шпаковском районах и округах, а также в городе Лермонтове не зафиксировано ни одного случая заражения.

Из-за сложной ситуации на Ставрополье развернут дополнительные круглосуточные пункты вакцинации. Напомним, что в регионе сегодня работает четыре пункта круглосуточной вакцинации: в Невинномысской, Курской, Андроповской и Железноводской больницах.

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