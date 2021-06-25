Мэр Невинномысска хочет ликвидировать незаконную газовую заправку через суд

В администрации Невинномысска сообщили, что незарегистрированная газовая заправка на улице Менделеева будет ликвидирована через суд. У города есть вполне обоснованные претензии к хозяину АГЗС.

Заправка не получила лицензию, а на ее территории нет ограничительной зоны и инвентаря для случая пожара. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии промышленной столицы региона уже направил письма в Роспотребнадзор, МЧС и прокуратору.

- Человеческого разговора с собственниками не получилось. Значит, будем добиваться ликвидации заправки через суд. Любая предпринимательская деятельность всегда должна быть в рамках закона! Безопасность горожан на первом месте! - рассказал градоначальник Михаил Миненков.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье появятся три новые метановые заправки. Их построят в Невинномысске, селе Этока и Минеральных Водах.