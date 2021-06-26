Минздрав Ставрополья разъяснил действия при отсутствии электронного сертификата прививки от COVID-19

Ставропольцам рассказали, как нужно действовать, если после вакцинации против COVID-19 не открывается доступ к дневнику самонаблюдения или электронному сертификату о прохождении иммунизации на сайте Госуслуг.

Доступ может получить горожанин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале https://www.gosuslugi.ru/.

Уже после введения первого компонента вакцинации, предоставляется доступ к дневнику самонаблюдения а сертификат прививки от COVID доступен только после прохождения двух этапов вакцинирования.

В больнице или в том медучреждении, где вы сделали прививку, после введения второго компонента выдается справка с отметками о двух прививках (дата вакцинации, название и серия препарата, подпись врача). Этот документ подтверждает прохождение вакцинации против COVID-19.

Только после этого электронная версия справки (электронный сертификат) становится доступна на портале и мобильном приложении Госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Узнать подробности о том, как получить доступ к дневнику самонаблюдения и электронному сертификату прививки можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination

Кстати, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что региона установил рекорд по суточной вакцинации населения от COVID-19. За день иммунизировались 12 тысяч человек, 8 из них - первым компонентом (то есть в первый раз).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 116 человек. Число зараженных в регионе достигло 56651. За вчерашний день скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Число умерших на Ставрополье от ковида достигло 1647. За весь период болезнь в крае сумел преодолеть уже 53651 пациент. Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.