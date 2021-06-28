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Общество28 июня 2021 10:46

На Ставрополье к 28 июня выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

За сутки в регионе заразились еще 128 человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число умерших на Ставрополье достигло 1659. За сутки скончались еще шесть пациентов

Число умерших на Ставрополье достигло 1659. За сутки скончались еще шесть пациентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставрополь лидирует по числу зараженных в крае. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом достигло 10798. За сутки диагноз подтвердился у 36 человек.

На втором месте оказался Георгиевский городской округ. Там диагноз выявили у 9 человек. На третьем месте Невинномысск – 8 человек.

Всего в крае число зараженных достигло 56905. За сутки заразились еще 128 человек. Скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 1659. Есть и хорошие новости: за вчерашний день выздоровели 48 пациентов. Они чувствуют себя хорошо, уже выписаны и находятся дома.

За весь период пандемии победить болезнь смогли 53750.

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