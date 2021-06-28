На Ставрополье на четверть выполнили план по вакцинации от COVID-19

На Ставрополье от коронавируса к 28 июня привились около 335 тысяч человек, большая часть из них завершила полный курс вакцинации. Об этом рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева.

В числе вакцинированных - жители нашего региона старше 60 лет. Всего в крае планируют привить не менее 60% взрослого населения, это более 1,3 млн жителей. Так, план по вакцинации выполнен на четверть.

Рванее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь лидирует по числу зараженных в крае. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом достигло 10798. За сутки диагноз подтвердился у 36 человек.

На втором месте оказался Георгиевский городской округ. Там диагноз выявили у 9 человек. На третьем месте Невинномысск – 8 человек.