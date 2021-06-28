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Общество28 июня 2021 13:11

Ставрополье по использованию вакцины занимает 9 место в России

Лидерами по темпам вакцинации являются Красногвардейский и Кочубеевский округа, где уже привиты 45% населения, подлежащего иммунизации
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Напомним, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале Госуслуг, через единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru

Напомним, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале Госуслуг, через единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в крае уже привито 25% человек от общего числа подлежащих вакцинации. При этом в возрастной категории 60+ защиту от коронавирусной инфекции получили 22,4 %.

Такие данные на брифинге в правительстве региона привела заместитель министра здравоохранения СК Наталия Звягинцева.

Она рассказала, что спрос на иммунизацию от COVID-19 на Ставрополье очень большой. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае сделано 335 тысяч прививок первым компонентом.

По поручению губернатора краевой минздрав направил обращение в министерство здравоохранения РФ о дополнительной еженедельной поставке вакцины в объеме 100 тысяч доз.

Лидерами по темпам вакцинации являются Красногвардейский и Кочубеевский округа, где уже привиты 45% населения, подлежащего иммунизации. Хорошие показатели у Ставрополя, Минераловодского, Туркменского, Труновского, Левокумского и Грачевского округов.

Что касается возникающих сложностей с получением сертификата о прохождении вакцинации, Наталья Звягинцева разъяснила, что у людей, зарегистрированных по портале Госуслуг, после получения первого компонента вакцины в личном кабинете формируется дневник самонаблюдений, а после введения второго - электронный сертификат с индивидуальным QR-кодом, который можно предъявить по месту требования.

Если этот порядок не соблюдается, необходимо подтвердить свою учетную запись. Ставропольцам, которые не зарегистрированы на портале или в мобильном приложении, сертификат на бумажном носителе выдают в пунктах вакцинации.

Напомним, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале Госуслуг, через единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru, в медицинской организации по месту жительства и по номеру телефона «122».