Ставрополье по использованию вакцины занимает 9 место в России

Напомним, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале Госуслуг, через единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в крае уже привито 25% человек от общего числа подлежащих вакцинации. При этом в возрастной категории 60+ защиту от коронавирусной инфекции получили 22,4 %.

Такие данные на брифинге в правительстве региона привела заместитель министра здравоохранения СК Наталия Звягинцева.

Она рассказала, что спрос на иммунизацию от COVID-19 на Ставрополье очень большой. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае сделано 335 тысяч прививок первым компонентом.

По поручению губернатора краевой минздрав направил обращение в министерство здравоохранения РФ о дополнительной еженедельной поставке вакцины в объеме 100 тысяч доз.

Лидерами по темпам вакцинации являются Красногвардейский и Кочубеевский округа, где уже привиты 45% населения, подлежащего иммунизации. Хорошие показатели у Ставрополя, Минераловодского, Туркменского, Труновского, Левокумского и Грачевского округов.

Что касается возникающих сложностей с получением сертификата о прохождении вакцинации, Наталья Звягинцева разъяснила, что у людей, зарегистрированных по портале Госуслуг, после получения первого компонента вакцины в личном кабинете формируется дневник самонаблюдений, а после введения второго - электронный сертификат с индивидуальным QR-кодом, который можно предъявить по месту требования.

Если этот порядок не соблюдается, необходимо подтвердить свою учетную запись. Ставропольцам, которые не зарегистрированы на портале или в мобильном приложении, сертификат на бумажном носителе выдают в пунктах вакцинации.

Напомним, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале Госуслуг, через единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru, в медицинской организации по месту жительства и по номеру телефона «122».