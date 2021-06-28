Житель Карачаево-Черкессии попытался убить помощника прокурора из чувства мести

Уголовное дело мужчины из КЧР рассмотрит местный суд, ему вменяют статью "посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование". В апреле этого года он попытался перерезать горло помощнику Хабезского межрайонного прокурора.

По данным следствия, он пришел в кафе, где в служебной форме обедал помощник прокурора. Мужчина напал на него со спины и пытался перерезать горло ножом, но ему помешали другие посетители. Однако, он успел ранить свою жертву.

На место вызвали полицию, убийцу арестовали, а помощнику прокурора оказали первую помощь. По словам преступника, он участвовал в судебном рассмотрении дела его родного брата, поэтому он решил отомстить.

По данной статье мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Об этом рассказали в СУ СК России по КЧР.

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