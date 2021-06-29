На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 7 человек

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 134 человека. Число зараженных достигло 57039. За вчерашний день скончались еще 7 человек.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким этих людей.

За весь период пандемии в регионе скончались 1666. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Всего проведено 1 миллион 986 тысяч таких исследований. По словам Владимира Владимирова, с заболевшими работают врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда появится вакцина от коронавируса в Ставрополе: Минздрав прокомментировал дефицит препаратов

Вакцина от коронавируса в Ставрополе должна появиться в ближайшие дни (Подробнее)