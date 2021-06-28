В выходные в торговых центрах Ставрополя образовалась очередь желающих привиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда появится вакцина от коронавируса в Ставрополе: это один из актуальных вопросов последних дней. На фоне двукратного роста желающих привиться, в крае возник дефицит вакцины. Такие сведения поступают из краевого минздрава.

По этой причине к минувшим выходным 26 и 27 июня 2021 года в пунктах вакцинации от COVID-19, особенно в городах, образовалась очередь. Не удивительно, ведь многие ждали выходной, чтобы сделать прививку себе и близким.

Так, на минувших выходных в крупных ТЦ «Космос» и «Европейский» получить вакцину не удалось. Медработники объяснили, что в ближайшие дни вакцины не будет.

- Ситуацию быстро удалось взять под контроль. На сегодня во всех медицинских организациях, участвующих в прививочной кампании на территории края, вакцина имеется в достаточном объеме, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

- Чтобы не допустить перерыва в иммунизации горожан оперативно создали механизм по перераспределению вакцины в территориях. В случае роста числа желающих привиться в том или ином прививочном пункте, туда в экстренном порядке будут доставлять вакцину из медучреждений, где имеется достаточный ее запас, - рассказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.

В воскресенье, 27 июня, для региона с фармацевтического склада в Москве произведена отгрузка вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 33 тысяч доз. Уже завтра препарат поступит в край и будет распределен по прививочным пунктам.

Обстановка по коронавирусу в Ставропольском крае на сегодняшний день следующая: за сутки диагноз подтвердился еще у 128 человек. Число зараженных достигло 56905. В регионе продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За сутки скончались еще 6 человек. Число умерших достигло 1659.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае уже привито 25% горожан от общего числа подлежащих вакцинации. При этом в возрастной категории 60+ защиту от коронавирусной инфекции получили 22,4 %.

По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Наталии Звягинцевой, спрос на иммунизацию от COVID-19 в нашем регионе очень большой. На сегодняшний день в Ставропольском крае сделано 335 тысяч прививок первым компонентом.

По поручению губернатора краевой минздрав направил обращение в министерство здравоохранения РФ о дополнительной еженедельной поставке вакцины в объеме 100 тысяч доз.

Лидерами по темпам вакцинации являются Красногвардейский и Кочубеевский округа, где уже привиты 45% населения, подлежащего иммунизации. Хорошие показатели у Ставрополя, Минераловодского, Туркменского, Труновского, Левокумского и Грачевского округов.

Что касается возникающих сложностей с получением сертификата о прохождении вакцинации, Наталья Звягинцева разъяснила, что у граждан, зарегистрированных по портале Госуслуг, после получения первого компонента вакцины в личном кабинете формируется дневник самонаблюдений, а после введения второго - электронный сертификат с индивидуальным QR-кодом, который можно предъявить по месту требования.

Если этот порядок не соблюдается, необходимо подтвердить свою учетную запись. Ставропольцам, которые не зарегистрированы на портале или в мобильном приложении, сертификат на бумажном носителе выдают в пунктах вакцинации.

Напомним, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале Госуслуг, через единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru, в медицинской организации по месту жительства и по номеру телефона «122».

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