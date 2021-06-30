Силовики задержали ставропольчанку, обвиняемую в содействии террористической деятельности

Людмила Баратова в 2014 году согласилась оказывать своему знакомому- активному участнику международной террористической организации «Исламское государство», запрещенная в РФ*, пособничество вовлечению других лиц к участию в незаконном вооруженном формировании.

Так, женщина помогала бандитам покупать билеты и пересекать границы Российской Федерации мужчине и членам его семьи, который на территории Сирийской Арабской Республики* вступил в состав незаконного вооруженного формирования и принял участие в его противоправной деятельности.

Против этой женщины возбудили несколько уголовных дел. Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

*Организация, запрещенная на территории России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что спустя 25 лет в Россию экстрадируют бандита, напавшего на училище в Чечне. Все эти годы от скрывался от правоохранилей, был объявлен в федеральный розыск.

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