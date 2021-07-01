Почти полсотни незаконных построек снесли власти Кисловодска за полгода

Администрация города-курорта отчиталась о сносе незаконных построек за последние полгода. За это время власти Кисловодска убрали 42 объекта, в числе которых гаражи, павильоны, незаконные ограждения и т.д.

Перед демонтажем мэрия выписывает предупреждения с разъяснением, почему на этом участке запрещено размещать несогласованные постройки. Если хозяин объекта игнорирует многократные предупреждения, к нему приезжает машина и сносит постройку.

Но большая часть собственников откликаются и самостоятельно устраняют нарушения. Как сообщили в ведомстве, до конца года Кисловодск освободят от таких объектов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как это происходит в Невинномысске. В городе мэрия добилась сноса целого склада.