За июнь количество заразившихся COVID-19 на Ставрополье выросло на 40%

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за один месяц лета в Ставропольском крае заразились 2,5 тысячи человек. Это на 40% больше показателей в мае. С начала года заболели более 22 тысяч граждан.

Этот показатель говорит об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в регионе. Например, за все три месяца весны на Ставрополье заболели 7 тысяч человек, причем число инфицированных постепенно сокращалось. Однако в начале июля снова начался рост заболеваемости коронавирусом.

Но при этом в июне число выздоровевших возросло на 11% относительно мая, а число смертей - на 14,5%.

За все время пандемии (с 2020 года) в Ставропольском крае болели более 57 тысяч человек, в их числе - 22 тысячи с начала 2021 года. На сегодняшний день лечение в стационаре получают почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них в тяжелом состоянии находятся 170 человек, в том числе 40 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести - 653 пациента