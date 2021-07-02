Отдыхающим на Ставрополье не нужно предъявлять сертификат о вакцинации

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по актуальным вопросам эпидемиологической обстановки в регионе. Он заявил, что нет оснований обязывать отдыхающих предоставлять сертификат о прививке или отрицательный тест на коронавирус.

То есть туристы и местные жители, которые захотят отправиться в санаторий, не обязаны предоставлять подобные документы. Это же касается посещения пляжей и пр.

- Оснований для введения дополнительных требований к отдыхающим сейчас нет. И вопрос о предъявлении в наших санаториях сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов сейчас не рассматривается, - заявил Владимиров.

Он это аргументировал тем, что было всего несколько случаев заражения отдыхающих. Это, по его мнению, говорит о положительных результатах профилактических мер.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за июнь 2021 года заболело на 40% больше людей, чем в мае 2021 года.