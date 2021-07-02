Власти Ставрополья обязали использовать QR-код для посещения кафе и магазинов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что необходимо ужесточать контроль за работой системы QR-кодов в общественных местах. По его словам, в июне таким образом удалось предотвратить 21 случай заражения.

Напомним, QR-код - это особый тип штрихкода. Он позволяет быстро распознать информацию с помощью камеры мобильного телефона. QR-код присваивают сертификатам о вакцинации и перенесённом COVID-19, а также результатам ПЦР-теста. Он содержит идентификатор документа и ссылку на страницу его проверки.

Они есть в магазинах, кафе, музеях и т.д. Прежде чем войти, нужно пройти сканирование с помощью кода. Так будет известно, болен гражданин или нет. Если да - вход ему запрещен.

- Поручил организовать проверочные рейды на предмет выполнения требований протиэпидемической безопасности. В том числе, особое внимание будет обращено на использование системы QR-регистрации посетителей. Она помогает избежать возможных контактов с заболевшими, - заявил Владимиров.

А для отдыхающих на Ставрополье не нужно предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный тест. Если вы хотите приехать в санаторий, это можно сделать в обычном режиме без предъявления подобных документов.