На Ставрополье завезут еще партию вакцины в 54,5 тысячи доз

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшие дни регион получит еще одну партию в 54,4 тысячи доз вакцины от коронавируса. По его словам, запасы есть, дефицита не предвидится.

- С учетом увеличения числа желающих сделать прививку в дальнейшем будем увеличения поставок в край до 100 тысяч доз вакцины в неделю, - отметил Владимиров.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 159 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа с подтвержденным диагнозом скончались семь человек. За весь период - 1686 летальных исходов. Выздоровели за сутки 103 пациента. Уже 54104 жителя края победили болезнь с начала пандемии.

Как уточняет глава штаба, губернатор региона Владимир Владимиров, ежедневно проводится свыше 5,5 тысяч тестов на COVID-19, с начала пандемии сделано их больше 2,6 млн.