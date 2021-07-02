В Дагестане 30-летнюю женщину подозревают в убийстве отца

В Следственном комитете Дагестана сообщили, что против 30-летней жительницы Буйнакска возбудили уголовное дело по статье "убийство". Она зарезала ножом родного отца.

- Между подозреваемой и ее отцом произошел конфликт, во время которого женщина нанесла кухонным ножом множество ударов в различные части тела 60-летнегомужчины с целью убийства, - сказано в сообщении ведомства.

Мужчину успели госпитализировать, но он скончался в больнице от ранений. Сейчас рассматривают меру пресечения для женщины, ее заключат под стражу на время судебного разбирательства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 26-летняя девушка стала фигуранткой дела об убийстве собственного мужа. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по краю, подозреваемая задержана и ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.