164 ставропольца узнали, что больны коронавирусом

Опубликована свежая сводка по коронавирусу в Ставропольском крае. По данным на 5 июля 2021 года 18 пациентов с Covid-19 были выписаны из-под медицинского наблюдения, но еще у 164 жителей края выявили данное заболевание. Шесть человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», к сожалению, спасти не удалось.

Таким образом общее число заболевших за время пандемии достигло 57997, выздоровевших - 54223, умерших - 1705.

- Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Пункты, где можно сделать прививку от коронавируса в Ставропольском крае, продолжают работать, - напомнил губернатор края.