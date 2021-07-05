Каждый седьмой житель Ставрополья сделал прививку от коронавируса

По данным на 5 июля 2021 года на Ставрополье более 385 тысяч человек сделали прививку от коронавируса хотя бы одним компонентом, то есть примерно каждый седьмой житель края - согласно информации Росстата, население региона к началу текущего года достигло почти 2,8 млн человек.

Полностью привились около 275 тысяч ставропольцев, таким образом всего прививок в крае сделано более 655 тысяч.

По расчетам специалистов, для формирования коллективного иммунитета в Ставропольском крае необходимо, чтобы вакцинацию прошли порядка 1,3 млн человек. На данным момент план выполнен на 30%.

Свежую сводку о коронавирусе в регионе на 5 июля 2021 года смотрите по ссылке.