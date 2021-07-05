По факту гибели журналистки в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело

Следственный комитет России по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело после трагедии в горах, унесшей жизнь ставропольской журналистки Наталии Мхоян. Об этом сообщает пресс-служба

3 июля 2021 года в ущелье Адыр-су Мхоян и ее пассажир должны были поднять Reno на спецподъемнике. Пассажир вышел из машины, а женщина осталась в салоне. И в этом заключалась основная ошибка служб, которые осуществляют подъем.

- Лица эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъемник, в нарушение требований ФЗ, без надлежащей регистрации в службе по технологическому надзору и не имея разрешительной документации, осуществляли эксплуатацию подъемника, который является опасным производственным объектом. Не убедившись, что водитель покинула салон автомашины и платформу подъемника, а автомашина надлежаще припаркована и зафиксирована тормозными механизмами, они приступили к подъему транспортного средства, - сказано в сообщении СУ СКР по КБР.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

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