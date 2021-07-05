Видео трагической гибели журналистки в горах Кабардино-Балкарии появилось в сети

5 июля состоится прощание с Наталией Мхоян

В сети появилось видео ЧП в горах Кабардино-Балкарии, в котором погибла ставропольская журналистка Наталия Мхоян. Reno женщины съехал с платформы и после столкновения с деревом кубарем скатился вниз. Сегодня близкие будут прощаться с погибшей.

Куда ехала Мхоня - неизвестно. Перед подъемом из машины вышел пассажир. Причину и обстоятельства трагедии в горах Кабардино-Балкарии устанавливают. Собственную проверку проводят следователи СУ СКР по республике.

Мхоян - известная в Ставропольском крае журналистка. За десятки лет работы она сотрудничала как с местными, так и с федеральными изданиями, среди которых - "Это Кавказ" [портал ТАСС - прим.], СТС-КМВ и ОТР. Преимущественно женщина писала и рассказывала о туризме на Кавказских Минеральных Водах. Помимо прочего, почти год Мхоян пробыла в статусе индивидуального предпринимателя. По сводке ФНС, Наталия открывала салон красоты.

Наталия Мхоян

Специальный подъемник, на котором произошла трагедия, возвели еще в 1968 году. Он доставляет грузы на две горные пограничные заставы и альпинистские лагеря «Джайлык» и «Уллу-Тау». Деревянная платформа движется по рельсам, высота - около 60 метров.

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