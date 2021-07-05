Погибла во время съемок: кто виноват в смерти журналистки в горах Кабардино-Балкарии

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Кабардино-Балкарии закончил проверку по факту гибели ставропольской журналистки Наталии Мхоян. Женщина упала с огромной высоты, когда поднимала машину на специальном приемнике. Возбуждено уголовное дело, пока что нарушения найдены только в работе фирмы, которая оказывала услуги транспортировки. Но виновных может быть больше.

Корреспондент stav.kp.ru разбирался, почему машина погибшей сорвалась.

- Место, к которому ехала Наталья и ее пассажир, очень красивое. Считается одним из самых живописных мест Юга России. Горный массив Уллу-Тау! Его еще называют "мать-гора Приэльбрусья", - рассказывает источник "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах.

Но дорога к таким местам труднодоступная. Один из пунктов пути к Уллу-Тау - это ущелье Адыр-су, где машине просто так не проехать - нужно только подниматься на 60-метровом грузовом фуникулере. Наталия загнала свое Reno на платформу, оставила пассажира внизу, а сама не покинула салон. В середине пути машина передними колесами съехала с подъемника, а после контакта с елью транспорт повалило. Мхоян скончалась до приезда медиков. Съемочная группа не доехала до Уллу-Тау 11 километров.

- Оставаться при подъеме в машине нельзя. Это нарушение правил безопасности. Все должно выглядеть так. Машину загнали, закрепили, и она поехала вверх. А все, кто был внутри, поднимается по лестнице, которая расположена рядом, - уточняет источник.

Почему Наталия осталась в машине - попытался объяснить корреспонденту «КП» хозяин объекта Мурат Атабиев:

- Она в момент подъема снимала, ее напарник тоже внизу снимал. Все эти их записи передали следствию, мы ничего не можем больше сказать.

Работники, которые дежурили на платформе, были обязаны настоять на выходе Наталии из машины и указать ей на лестницу. Судя по кадрам из YouTube, туристы правила регулярно нарушали, а дежурные закрывали на происходящее глаза. Хотя какое-то время за это даже штрафовали, на что указывают архивные фотографии. Но вот на панораме "Яндекс.Карты" за 2019 год никаких предупреждающих знаков нет. Что тут говорить, если у тех, кто называет себя "хозяевами подъемника", даже нет разрешительных документов и регистрации? Это следует из официального сообщения СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

На въезде к спецподъемнику три объявления: телефон лифтера, памятка МЧС о регистрации тургрупп и реклама гостевого дома Фото: Яндекс.Карты

- Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека". Нашими сотрудниками будут исследованы все обстоятельства, ставшие причиной инцидента. Будет проведена профилактическая работа, внесены представления об устранении обстоятельств, ставших причиной нарушения закона. Также будет проверена деятельность инстанций, обязанных контролировать работу подъемника, - рассказал "Комсомольской правде" старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Мурат Багов.

Наш источник предположил, что контролировать подъемник должны были в администрации Эльбрусского района. Местные власти не уточнили, проводили ли они проверки объекта, открытого еще в 1968 году. Внутреннюю проверку администрация не проводит.