Мужчину, ударившего полицейского по лицу в Ингушетии, посадили на 9 лет

Суд Ингушетии вынес приговор гражданину Грузии, который ударил полицейского при исполнении. Он отправится в колонию-поселение на 9 лет.

В марте 2021 года осужденного, который находился в пьяном состоянии, доставили в полицейский участок для составления протокола. Мужчине это не понравилось, поэтому он начала оскорблять и ругаться матом на сотрудников полиции.

Когда служители правопорядка попросили его прекратить, тот накинулся на одного из них. Мужчина нанес удары по лицу полицейского, позже его скрутили и уже обсуждали вопрос нападения на сотрудника при исполнении.

В апреле 2021 года в Ингушетии мужчина открыл огонь по полицейским, пытаясь уйти от погони. Сотрудники правопорядка остановили Toyota Camry с полной тонировкой, чтобы выписать штраф. Когда полицейский попытался осмотреть автомобиль, водитель начал оказывать сопротивление.

В итоге нападавшего устранили ответным огнем.