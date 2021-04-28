В Ингушетии мужчину, который стрелял в полицейских, уничтожили ответным огнем

В Ингушетии мужчина открыл огонь по полицейским Фото: Иван МАКЕЕВ

На административной границе Северной Осетии и Ингушетии, на окраине Назрани, мужчина открыл огонь по полицейским при исполнении. Сотрудники правопорядка остановили Toyota Camry с полной тонировкой, чтобы выписать штраф. Когда полицейский попытался осмотреть автомобиль, водитель начал оказывать сопротивление.

Дошло до перестрелки. Когда стало понятно, что нападающий не остановится, его устранили ответным огнем.

- В среду в 18.30 на окраине Назрани на автодороге, проходящей по административной границе Ингушетии и Северной Осетии, остановлен тонированный автомобиль Toyota Camry. При попытке силовиков досмотреть автотранспорт водитель оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем он уничтожен, - сообщили в правоохранительных органах.

Следователи оперативно установили личность убитого. Предварительно, это житель села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Также есть предположение, что он находился в федеральном розыске. Эта информация уточняется.

Место происшествия оцепили силовые структуры, полиция ищет возможных пособников преступника.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Недавно случай с перестрелкой произошел в Пятигорске, посреди многолюдной улицы. По данным ведомства, между двумя группами молодых людей произошел конфликт. Во время инцидента парни применили травматическое оружие и приобретенный ими охолощенный автомат.

В столкновении никто не пострадал, а троих зачинщиков быстро нашла и арестовала полиция.

22 апреля в Дагестане, в Кизляре, двое ставропольцев начали стрелять в полицейских. Они, как раз, находились в федеральном розыске. Чтобы избежать задержания, они напали на правоохранителей. Никто из полицейских не погиб, а преступников задержали.

- Задержанные числились в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, - сообщили "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по Дагестану.